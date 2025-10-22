«Ұлттық қор – балаларға» бағдарламасы бойынша қазақстандықтарға 12 миллиард теңге берілді, – деп хабарлайды Dalanews.kz.
Бағдарлама кәмелетке толмаған балалар үшін жинақтаушы білім беру капиталын қалыптастырады.
2025 жылы Қазақстан Республикасының кәмелетке толмаған 6,9 миллион азаматының әрқайсысына $100-ден астам қаражат аударылды.
Бүгінде тұрғын үй жағдайларын жақсартуға және білім беру ақысын төлеуге 186 мың өтінім берілді, оның ішінде жалпы сомасы $22,9 астам болатын 156 мың өтінім орындалды.