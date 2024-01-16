Когда поступят первые деньги из Нацфонда на счета детей

«31 канал» сообщает о формировании списков участников данной программы. В данный момент проводится сверка данных, и уже феврале дети получат средства из Нацфонда.

Осталось всего две недели до зачисления выплат из Нацфонда на спецсчета несовершеннолетних граждан. Деньги получат почти 7 млн детей, в том числе и те, кому в январе исполнилось 18 лет.

– Он все еще является участником проекта и может рассчитывать на одну выплату – то есть выплаты поступят всем тем, кому не исполнилось 18 лет по состоянию на 31 декабря 2023 года, – объяснил директор департамента бюджетного кредитования Минфина РК Айбол Арынгазинов.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что стране не стоит так активно использовать накопления Нацфонда.

– Помните поручение президента о том, что Нацфонд должен вырасти до 100 миллиардов тенге? А как он растет, если все поступления практически в полном составе изымаются, и поступают в бюджет текущие наши траты? – подытожил он.

Как ранее и сообщалось, средства «Нацфонд детям» могут быть использованы для получения образования или улучшения жилищных условий. Первые начисления произведут 1 февраля.

Напомним, по проекту «Нацфонд — детям» каждому ребенку полагается около 1,5 млн тенге. Выплаты прекратятся в случае, если ребенок до 18 лет сменит гражданство Казахстана.