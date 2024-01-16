В марте 2022 года преступная группа, под руководством Даулетова и Джанасаева в составе Кудасова, Жайлаубай и других, создали финансовую пирамиду под видом ТОО «Аuto Seller», занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств, говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу РК.

Дело расследовал территориальный департамент АФМ.



Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали владельцам автомашин, независимо от регистрационного учета, выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, незаверенные нотариально, с выплатой суммы равными долями в течение двух-трех месяцев. После этого машины продавали по заниженной цене третьим лицам для выплаты денег новым клиентам. Сумма ущерба по договорам купли-продажи составила почти 404 млн тенге.

Суд приговорил Даулетова к 9 годам колонии, Джанасаева – к 8 годам, Кудасова и Жайлаубай – к 7 годам лишения свободы.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



Фарида ЗАРИП