12,6 млрд тенге выплачено в 2025 году ветеранам в виде специального государственного пособия.

Свыше 12 млрд тенге спецпособий за 2025 год получили ветераны

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана, по состоянию на 1 октября 2025 года в стране проживает 79 313 ветеранов.

Из них:

86 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ),

16 556 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ,

26 587 ветеранов боевых действий на территории других государств,

36 084 труженика тыла в годы ВОВ.

Так, с начала текущего года указанным категориям граждан было выплачено специальное государственное пособие на сумму 12,6 млрд тенге.

Всего в 2025 году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге.

Стоит отметить, что ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

ветераны ВОВ – 16 МРП (в 2025 году – 62 912 тенге);

ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

– лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 7,55 МРП (в 2025 году – 29 687 тенге);

– лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ, – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

– участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

– военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (в 2025 году – 18 874 тенге);

труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (в 2025 году – 8 376 тенге).

Фото: pexels.com