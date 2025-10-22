LUKOIL, один из ведущих мировых брендов в сфере нефтегазовой индустрии, продолжает расширять своё присутствие в Казахстане. Компания, работающая в стране с 1995 года, активно развивает проекты по добыче и транспортировке нефти, а также производству высококачественных смазочных материалов.

В 2019 году в Алматинской области LUKOIL запустил современный завод по производству автомобильных масел, качество которых признано ведущими автопроизводителями мира. А уже в апреле 2024 года компания открыла свою первую автозаправочную станцию в Алматы.

Теперь LUKOIL делает следующий шаг — открывает сеть автозаправочных станций в Западно-Казахстанской области.

Новые АЗС — это современные, комфортные пространства, где всё продумано до мелочей:

• 10 постов для заправки,

• уютное кафе с ароматной выпечкой,

• премиальные виды топлива — АИ-95, ЭКТО ПЛЮС и АИ-100.

Это место, где комфорт встречается с качеством — здесь можно передохнуть, насладиться чашкой кофе и с новыми силами продолжить путь.

Александр Слюсарский, заместитель генерального директора по розничной реализации нефтепродуктов LUKOIL, отметил:

— Эта станция — не просто новая АЗС, а символ партнёрства и новых возможностей. Хочется, чтобы она стала надёжным спутником в дороге для всех клиентов и дарила тепло каждому, кто сюда заедет.

Партнёром проекта выступил Халык банк Казахстана.

Директор регионального филиала по ЗКО Жасулан Жумабеков подчеркнул:

— Для региона это большое достижение — открытие станции такого уровня. LUKOIL ассоциируется с качеством и высоким сервисом. Мы гордимся, что поддерживаем бренд, который приносит пользу людям и региону.

Первые клиенты — водители большегрузов — поделились своими впечатлениями:

— Часто заправляемся на Лукойле в соседней России. Всегда довольны качеством топлива, обслуживанием и скоростью работы. Теперь радует, что такая станция появилась и в Уральске!

Сегодня в Казахстане уже работает 23 автозаправочные станции LUKOIL, и компания продолжает активно расширять сеть, делая доступным топливо премиального качества для жителей всех регионов.

В ближайшее время планируется увеличить количество АЗС в Западно-Казахстанской области до 10 станций — сейчас работают три: в Уральске и селе Подстепное.