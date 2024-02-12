«Нацфонд – детям»: почему в Казахстане выплаты меньше, чем в ОАЭ

Директор департамента бюджетного кредитования Нацфонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Айбол Аргынгазинов на брифинге в СЦК рассказал, почему выплаты детям в Казахстане в разы меньше, чем по похожей системе в ОАЭ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что выплаты из Нацфонда в соцсетях сравнивают с теми средствами, которые дети при рождении получают в ОАЭ. Там ребенку при рождении открывают счет на десятки тысяч долларов и выделяют землю. При этом в Эмиратах главный ресурс – нефть, а в Казахстане нехватки полезных ископаемых нет.

Представители СМИ попросили объяснить такую колоссальную разницу, учитывая, что из Нацфонда казахстанские дети получили 100 долларов и 52 цента.

– Различие заключается в социальной модели, избранной государством. Казахстан перед мировым сообществом провозгласил себя социальным государством. Соответственно, обеспечиваются все социальные гарантии, в том числе за счет республиканского бюджета, а также трансфертов из Нацфонда в бюджет страны. Есть более 70 различных видов социальной помощи, таковых нет в других государствах. В то же время сейчас выплату отдельных видов социальных пособий, части пенсии, которая субсидируется государством, осуществляют за счет трансфертов из Нацфонда в бюджет. Таким образом, можно сказать, что Нацфонд работает на благо наших граждан, – сказал Айбол Аргынгазинов.

Он отметил, что если ребенок родился за пределами Казахстана и при этом имеет гражданство РК, то ему средства будут начислять с момента рождения. А если ребенок родился на территории другого государства и получил гражданство только по возвращении в РК, средства будут начислять с момента получения гражданства.

– Здесь важно отметить, что ключевое условие – это гражданство Казахстана. Средства в рамах проекта «Нацфонд – детям» распределяют между всеми детьми, не достигшими совершеннолетия, то есть от 0 до 18 лет, и таким образом каждый ребенок получает свою долю из национального богатства, – пояснил спикер.

Управляющий директор ЕНПФ Мурат Шарипов сообщил, что накопленные средства впоследствии можно будет использовать для обучения и улучшения жилищных условий, но не для лечения.

В целом с 1 января 2024 года участниками программы «Национальный фонд – детям» стали дети – граждане Республики Казахстан, рожденные с 1 января 2006 по 31 декабря 2023 года включительно.

Дети, рожденные в последующие годы, также автоматически будут становиться участниками программы.

Если ребенок по каким-то причинам не вошел в список участников целевых требований и не учтен при расчете общего их количества, но имеет право быть таким участником, то целевые требования начисляются за пропущенный период в год, следующий за годом обращения.

Нацфонд – детям: первые деньги упали на счета маленьких казахстанцев