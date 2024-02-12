По данным РГП «Казгидромет», 13 февраля на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на юге области туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области с порывами до 15-20 метров в секунду.
- В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем температура воздуха составит -0..+2 градусов, ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 15-20 метров в секунду.
- В Атырау — малооблачно. Днём будет +2..+4 градуса, ночью 0..+2 градуса. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
- В Актобе ожидается так же ожидается снег с дождем. Днём 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -16..-18 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
- В Актау – переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+1 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.