Семье погибшего пожарного из ЗКО выдадут жилье в этом году

В ДЧС по ЗКО сообщили, что постановление суда вступило в законную силу 12 декабря 2023 года. Срок исполнения - 12 января 2024 года.

На сегодняшний день Департамент направил заявку на уточнение бюджета на 2024 год, где предусмотрено приобретение квартиры для семьи погибшего сотрудника из расчета на трех членов семьи.

– Несмотря на сжатые сроки исполнения постановления Департаментом прилагаются все усилия для его исполнения строго в соответствии с законодательством, - заверили в ведомстве.

Речь идет о семье пожарного, который погиб при исполнении служебных обязанностей в сентябре 2020 года. Тогда пожарная машина слетела с трассы и перевернулась. 46-летний старшина гражданской защиты погиб 18 сентября. У него остались жена и двое детей, один из которых является инвалидом первой группы.