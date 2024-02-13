Утро 13 февраля застало уральцев врасплох, город превратился в большой каток. Из-за сильнейшего гололеда автобусы не смогли выйти на линии, а такси и вовсе были нарасхват. Водитель маршрутного автобуса говорит, что они отказались выходить на дороги в таких условиях.

– Мы приехали на базу, но садиться за руль отказались. Все водители находимся на связи друг с другом, разговариваем. Пусть сначала обеспечат нашу безопасность и безопасность пассажиров, посыпят песком и тогда выйдем. А сейчас решили не рисковать, - говорит мужчина.

Между тем количество людей не остановках не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Люди в надежде все же ждут нужный маршрут. А цены на такси, мягко говоря, взлетели.

– Безобразие! 40 минут стою на остановке, уехать не могу. Почему наши коммунальные службы никогда не бывают готовы? - возмущается житель города Асанали.

В городском отделе образования сообщили, что занятия первой смены переводятся на дистанционный формат обучения. Причина - плохие погодные условия. Однако те дети, кто всё же добрался до школы, будут учиться в стенах школы.

В городском акимате пообещали прокомментировать ситуацию позже.