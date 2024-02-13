По данным департамента ЧС, в ЗКО ухудшились погодные условия. В регионе идет дождь, на трассах образовалась гололедица, местами сильный ветер. Видимость составляет менее 50 метров. В связи с чем ограничено движение на шести автодорогах республиканского значение и одной областного. Автодороги закрыты для всех видов транспорта.
Закрытые участки автодорог:
- Самара-Шымкент от границы РФ до поста ГАИ
- Самара-Шымкент» от села Подстепное до поселка Жымпиты
- Самара-Шымкент» от поселка Жымпиты до границы Актюбинской области
- Чапаево-Жалпактал-Казталовка
- Казталовка-Жанибек-граница РФ
- Атырау-Уральск
- Чапаево-Жангала-Сайхин от поселка Чапаево до села Жангала.