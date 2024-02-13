По данным департамента ЧС, в ЗКО ухудшились погодные условия. В регионе идет дождь, на трассах образовалась гололедица, местами сильный ветер. Видимость составляет менее 50 метров. В связи с чем ограничено движение на шести автодорогах республиканского значение и одной областного. Автодороги закрыты для всех видов транспорта.

Закрытые участки автодорог: