По данным департамента ЧС, в ЗКО ухудшились погодные условия. В регионе идет дождь, на трассах образовалась гололедица, местами сильный ветер. Видимость составляет менее 50 метров. В связи с чем ограничено движение на шести автодорогах республиканского значение и одной областного. Автодороги закрыты для всех видов транспорта.

Закрытые участки автодорог:

  • Самара-Шымкент от границы РФ до поста ГАИ
  • Самара-Шымкент» от села Подстепное до поселка Жымпиты
  • Самара-Шымкент» от поселка Жымпиты до границы Актюбинской области
  • Чапаево-Жалпактал-Казталовка
  • Казталовка-Жанибек-граница РФ
  • Атырау-Уральск
  • Чапаево-Жангала-Сайхин от поселка Чапаево до села Жангала.