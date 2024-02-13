Сегодня из-за непогоды общественный транспорт по всем направлениям в черте города не будет ходить до 11:00. В настоящее время улицы посыпают пескосоляной смесью. После проведения данных работ на дороге на линии выйдут маршрутные автобусы. Приносим извинения за временные неудобства, - говорится на странице акимата Уральска в Instagram.