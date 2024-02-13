Сегодня, 13 февраля, в Уральске сильнейший гололёд. Из-за непогоды автобусы не вышли на линию, а занятия перевели на дистанционный формат обучения. От цен на такси возмущению горожан нет предела. А родители школьников говорят, что их предупредили об отмене занятий только после того, как дети уже приехали в школу.

— У нас в государстве всё происходит так: сначала что-то случается, а потом решают проблемы. Должны кого-то задавить, кого-то сбить, кто-то что-то должен сломать, потом начинается беготня. Чтобы избежать всего этого, нужно делать всё заранее. Эта зима, то мороз, то гололедица и это не шутки. Информация должна подаваться вовремя. У нас учитель ещё дома, а дети уже в школе, кто-то в пути. Для чего так делают? — высказала свои возмущения жительница Уральска.

Родителям школьников начали сообщать об отмене за полчаса до начала занятий.

— Лучше по возможности дома оставаться! Наши службы, конечно, как всегда "вовремя" смс прислали, что отмена занятий. Некоторые дети пришли и вынуждены были обратно как-то добираться. У нас во дворе много людей попадало, школьник один тоже так кричал, наверное сломал себе что-то. ДЭП тоже как будто не знали что дождь будет, как с луны упали вечно, — пишет девушка в соцсетях.

Родители утверждают, что сообщения об отмене занятий приходят поздно не в первый раз.

— В этот гололед я даже не стала отпускать детей. В прошлый раз был сильный ветер, просто жуткий ветер, метель. А занятия в школах никто не отменял. Сына решила проводить до остановки, а над нами просто провода бьются и искрят. Ветер с ног сбивает. Почему в Атырау, в Астане синоптики могут заранее спрогнозировать погоду, а отдел образования накануне отменить занятия, а у нас нет?! Нужно, чтобы дети дошли до школы, чтобы им потом там на месте уже сообщить об отмене. У нас что дети из стали? Или родители все безработные, чтобы потом за детьми возвращаться? — возмущается мама семиклассника Нургуль.

В городском отделе образования пояснили, что они начали сообщать об отмене занятий в школах, как только узнали, что автобусы не вышли на линию.

— Вообще у нас отменяют занятия в сильный мороз. А вот из-за гололёда таких распоряжений нет. Сегодня приняли решение перевести учащихся первой смены на дистанционный формат обучения из-за отсутствия автобусов на линиях, — отметили в ведомстве.

Вместе с тем сообщили, что те дети, кто всё же добрался до школы, будут учиться оффлайн, то есть в учебном заведении.