По данным ДЧС ЗКО, в ЗКО закрыли 21 участок автодорог в связи с ухудшением погодных условий.
На 9:00 13 февраля закрыли участки дорог:

  • Самара — Шымкент (участок 195-246 км, от границы РФ до поста ГАИ в Уральске);
  • Самара — Шымкент (участок 266-392 км, от посёлка Подстепное до посёлка Жымпиты);
  • Самара — Шымкент (участок 393-526 км, от посёлка Жымпиты до границы Актюбинской области);
  • Чапаево — Жалпактал — Казталовка (участок 0-201 км, от посёлка Чапаево до посёлка Казталовка);
  • Казталовка — Жанибек — граница РФ» (участок 0-158 км, от посёлка Казталовка до посёлка Жанибек);
  • Атырау — Уральск (участок 189-492 км, от границы Атырауской области до Уральска);
  • Уральск — Таскала — граница РФ (участок 4-104 км, от Уральска до границы РФ);
  • Уральск — граница РФ (5-33км, от Уральска до границы РФ);
  • Подстепное — Федоровка — граница РФ (участок 0-36 км, от посёлка Подстепное до посёлка Федоровка);
  • Подстепное — Федоровка — граница РФ (участок 108-144 км, от посёлка Бурлин до границы РФ);
  • Чапаево — Жангала — Сайхин» (участок 0-130 км, от посёлка Чапаево до посёлка Жангала);
  • Подстепное — Федоровка — граница РФ (участок 36-108 км);
  • Уральск — Кирсанова;
  • Федоровка — Аксай (участок 0-82км);
  • Бурлин — Аксай — Жымпиты (участок 0-82км);
  • Большой Чаган — Переметный (участок 0-42 км);
  • Таскала — Аккурай — Болашак (участок 0-154 км, от посёлка Таскала до посёлка Болашак);
  • Жымпиты — Каратобе (участок 0-82км, от посёлка Жымпиты до посёлка Каратобе);
  • Барбастау — Акжайык — Индер (участок 0-307км, от посёлка Барбастау до посёлка Индер);
  • Анкаты — Сарыомир (участок 0-64км, от посёлка Анкаты до посёлка Сарыомир);
  • Аксай — Шынгырлау (участок 0-84км, от Аксая до посёлка Шынгырлау).