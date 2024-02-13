По данным ДЧС ЗКО, в ЗКО закрыли 21 участок автодорог в связи с ухудшением погодных условий.
На 9:00 13 февраля закрыли участки дорог:
- Самара — Шымкент (участок 195-246 км, от границы РФ до поста ГАИ в Уральске);
- Самара — Шымкент (участок 266-392 км, от посёлка Подстепное до посёлка Жымпиты);
- Самара — Шымкент (участок 393-526 км, от посёлка Жымпиты до границы Актюбинской области);
- Чапаево — Жалпактал — Казталовка (участок 0-201 км, от посёлка Чапаево до посёлка Казталовка);
- Казталовка — Жанибек — граница РФ» (участок 0-158 км, от посёлка Казталовка до посёлка Жанибек);
- Атырау — Уральск (участок 189-492 км, от границы Атырауской области до Уральска);
- Уральск — Таскала — граница РФ (участок 4-104 км, от Уральска до границы РФ);
- Уральск — граница РФ (5-33км, от Уральска до границы РФ);
- Подстепное — Федоровка — граница РФ (участок 0-36 км, от посёлка Подстепное до посёлка Федоровка);
- Подстепное — Федоровка — граница РФ (участок 108-144 км, от посёлка Бурлин до границы РФ);
- Чапаево — Жангала — Сайхин» (участок 0-130 км, от посёлка Чапаево до посёлка Жангала);
- Подстепное — Федоровка — граница РФ (участок 36-108 км);
- Уральск — Кирсанова;
- Федоровка — Аксай (участок 0-82км);
- Бурлин — Аксай — Жымпиты (участок 0-82км);
- Большой Чаган — Переметный (участок 0-42 км);
- Таскала — Аккурай — Болашак (участок 0-154 км, от посёлка Таскала до посёлка Болашак);
- Жымпиты — Каратобе (участок 0-82км, от посёлка Жымпиты до посёлка Каратобе);
- Барбастау — Акжайык — Индер (участок 0-307км, от посёлка Барбастау до посёлка Индер);
- Анкаты — Сарыомир (участок 0-64км, от посёлка Анкаты до посёлка Сарыомир);
- Аксай — Шынгырлау (участок 0-84км, от Аксая до посёлка Шынгырлау).