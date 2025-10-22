В мероприятии приняли участие волонтеры 4 областей Казахстана.

В Атырау прошёл Западный региональный слёт волонтёров, в котором приняли участие более 60 человек

В двухдневном мероприятии приняли участие опытные волонтёры в возрасте от 35 до 50 лет и старше из Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, сообщает Региональная служба коммуникаций.

– В первый день слёта прошла пленарная сессия, а также тренинги по разработке и реализации социальных проектов. Во второй день участники собрались на тимбилдинг в зоне отдыха, где обменялись опытом и поделились новыми идеями, – рассказала руководитель КГУ «Гражданский центр» управления внутренней политики Атырауской области Жанат Доскалиева.

По словам активиста из Актау Мира Жайлиева, подобные мероприятия имеют большое значение для волонтёров.

– Я занимаюсь волонтёрством с 30-летнего возраста, уже 12 лет. Активно участвую в благотворительных акциях, субботниках и экологических инициативах. Такие встречи помогают нам получать новую информацию и обмениваться опытом, – отметил он.

В настоящее время в Атырауской области зарегистрировано более 50 волонтёрских организаций, из которых 14 работают активно и на постоянной основе. Большинство из них реализуют проекты в сферах благотворительности и социальной поддержки населения.