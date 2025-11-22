Полицейские проводят встречи в школах, организациях и коллективах.

Департамент полиции ЗКО продолжает объяснять жителям правила, которые касаются ношения одежды, закрывающей лицо и мешающей распознаванию личности в общественных местах. Напомним, с 12 июля 2025 года запрещено носить балаклавы, немедицинские маски, никаб и любую другую одежду, которая скрывает лицо и мешает видеонаблюдению. Главная цель — улучшить безопасность, предотвратить правонарушения и упростить работу по установлению личности, говорят в полиции.

Стражи порядка подчёркивают, что запрет действует не всегда. Закрывать лицо можно в случае плохой погоды, по медицинским причинам, при выполнении служебных обязанностей, в рамках гражданской обороны, а также во время спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Полицейские проводят встречи в школах, организациях и коллективах, где подробно объясняют правила и возможную ответственность за их нарушение. Новые требования направлены на повышение безопасности и укрепление доверия между гражданами и государством. Полиция призывает жителей отнестись к изменениям с пониманием и поддержать меры, направленные на защиту общественной безопасности.



