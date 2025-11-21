В последние годы во всём мире увеличился интерес к советскому фарфору. Статуэтки советских скульпторов признаны ЮНЕСКО массовым тиражным искусством. Они выставляются на продажу на аукционах в России и за рубежом. Любители приобретали их в других городах, самых разных местах — чаще всего на так называемых «блошиных» рынках. Также пользуется спросом и антикварная посуда.

Одна из немногих — это посуда Кузнецовского завода, которая использовалась для разнообразных нужд: от повседневной столовой посуды для разных слоёв населения до предметов интерьера и высокохудожественных изделий для выставок. Декоративные настенные тарелочки, чашки, кувшины, вазочки — изделия Кузнецовского завода дореволюционного периода и советского времени — всё это хранится у жительницы Уральска Татьяны Самсоновой, известной в городе как носитель казачьей культуры, которая также является одним из коллекционеров фарфора практически за три века.

— Всё это веками хранилось в нашей семье, передавалось от поколения к поколению, а мне досталось от моих родителей. К посуде у нас всегда относились бережно — такую красоту и брать в руки страшно: лёгкая, я бы сказала, хрупкая и красивая. Фарфоровый завод, изготавливающий самые известные изделия, основал Яков Кузнецов. Фарфор фабрики был ориентирован на широкий круг людей, а ассортимент регулярно пополнялся. Кузнецовский фарфор впервые появился в 1812 году на небольшом заводе в Гжели. Дореволюционный фарфор Кузнецова производился в огромных масштабах и занимал вторую позицию после Императорского завода. Однако во время революции 1917 года заводы, за исключением Рижского, были переданы во владение государства. Тем не менее каждый из них продолжил свою работу, хотя и был переименован. Изменения произошли и в ассортименте производимой продукции — были добавлены росписи в виде советских лозунгов и эмблем. Сегодня фарфор Кузнецова является антиквариатом и представляет историческую ценность, — говорит Татьяна Александровна.

Чайный сервиз, хранившийся в семье Самсоновых, достался ей от деда и бабушки — Георгия Александровича и Евдокии Ивановны Пасконновых; по клейму он изготовлен в период с 1927 по 1930 год. Если так, то ему в этом году где-то 95–97 лет. Есть также кузнецовские масленицы: «Уточка», «Анчоус» и «Спаржа». Ещё две она приобрела впоследствии — «Орехи» и «Жёлуди». В коллекции есть посуда, датированная 1870 годом, советского периода и современная. Любовь ко всему старинному у коллекционера — ещё с детства. Когда она стала уже сама зарабатывать, то время от времени у бабушек на барахолке и в магазине «Антиквар» покупала статуэтки и необычную посуду. Вот так и собралась коллекция. Были тяжёлые времена, когда Татьяне Александровне пришлось с частью коллекции расстаться, но когда появился просвет, она опять продолжила своё увлечение. Точное количество предметов антиквара в коллекции назвать она не может, потому что начинает считать статуэтки и сбивается, а ведь ещё есть тарелочки, чашечки, блюдечки, вазочки, фруктницы, разные блюда и кувшины. А ещё — настенные тарелочки… О, это просто красота, глаз не отвести!

Настенные тарелки необычные: на них изображены цветы и птицы, как живые, — чуть касающиеся изделия. Бабочка вот-вот сядет на бутон тюльпана, птички — у гнёздышка. Так и тянется рука, чтобы взять птаху в руки, подержать…

— Мама, Людмила Георгиевна, ещё в 90-е годы приобрела две большие напольные вазы ручной росписи Рижского завода, который когда-то тоже был Кузнецовским. Там же она прикупила и настенную тарелку, которая мне очень понравилась. Поэтому как-то в магазине, увидев голубую настенную тарелочку с бабочкой и розочками, я решила, что она станет первой в коллекции. Потом я приобретала каждый раз новую и даже нашла в интернет-магазинах, в разделе «Декор». За 30 лет я собрала около 40 штук тарелок и пять напольных ваз с полностью повторяющимся узором, — продолжает Татьяна Самсонова.

Из статуэток выделяется триптих «Добро пожаловать» — это фарфоровые фигурки девушек советского периода. А ещё — девушка-игольница немецкого фарфора 1879 года. У неё мягкое только платье, а ручки, ножки и голова с торсом — фарфоровые.

— Что касается казахстанского фарфора, то у меня есть несколько кувшинов, штоф с рюмочками с золотыми колосьями. А вот другой штоф для кумыса — в виде верблюда — и два стакана, как два тюка, 80-х годов изготовления: набор керамический молочного обжига. У нас было три завода по производству фарфора. Самый первый завод — Целиноградский — был основан вместе с КазССР. Изначально они выпускали керамическую посуду, потому что народ нуждался не в красоте, как кузнецовская посуда, а люди новой страны просто должны были из чего-то есть и пить. Существовал он до 90-х годов и после банкротства закрылся. Кустанайский фарфоровый завод просуществовал после перестройки около трёх лет, может, чуть больше — примерно до 2003 года. Сегодня единственным производителем фарфоровых изделий на рынке Казахстана является Капчагайский завод, — рассказывает коллекционер.

Говорить о своей коллекции Татьяна Самсонова может часами, а ещё очень любит ходить по посудным магазинам и выбирать интересные экземпляры. Так она собрала сервизы Дулёвского фарфора, Барановского, Коростенского, Вербилки, немецкий сервиз «Мадонна». Также в её коллекции есть набор посуды с осетрами: вот это настоящее произведение искусства, которым можно только любоваться. Кстати, вся посуда стоит как декоративная, хотя, конечно, её можно использовать по назначению, но Татьяна не может себе этого позволить: больно всё ценное для неё.

