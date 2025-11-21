Согласно опросу бизнес-издания CEOWORLD, у которого более 12,4 млн читателей по всему миру, Казахстан — далеко не самая читающая страна: в рейтинге за 2024 год мы заняли 95-е место среди 102 государств, в которых суммарно было опрошено 6,5 млн человек. По данным аналитического портала Ranking.kz, среднем за год каждый казахстанец не успел прочитать и трёх книг: всего 2,77 книги. РК расположилась между Алжиром, где в год в среднем читали 2,83 книги, и Ираком, где так же, как и в РК, в среднем прочли 2,77 книги. Более того, Казахстан уступил соседним странам Центральной Азии, среди которых лидировал Таджикистан (4,01 книги), а следом шли Кыргызстан (3,96 книги) и Туркменистан (3,18 книги). Узбекистан отсутствовал в рейтинге.

Меньше всего книг читали в Афганистане (лишь 2,56 книги в год в среднем на каждого жителя), Брунее (2,59 книги) и Пакистане (2,66 книги).

Россия вошла в топ-10 читающих стран с показателем в 11 прочитанных книг в среднем на каждого жителя за 2024 год — сразу в 4 раза больше, чем в Казахстане. Самыми читающими странами оказались США и Индия: 17 и 16 книг соответственно. Следом расположились Великобритания (15 книг), Франция (14 книг), Италия (13 книг), Канада (12 книг), Россия, Австралия (10 книг), Испания (9 книг) и Нидерланды (8 книг).

Каждый казахстанец проводил за чтением книг лишь 65 часов в год, или чуть более 1 часа в неделю. Для сравнения: в Таджикистане показатель составил 89 часов в год, в Кыргызстане — 87 часов, в Туркменистане — 74 часа. Меньше всего времени за чтением книг проводили жители Афганистана: лишь 58 часов — всего на 7 часов в год меньше, чем в Казахстане.

В США — самой читающей стране — каждый житель в среднем проводил за чтением книг 357 часов в год. Следом идут Индия (352 часа), Великобритания (343 часа), Франция (305 часов) и Италия (278 часов).

В соседней с Казахстаном России за чтением книг проводили в среднем 223 часа в год — в 3,4 раза дольше, чем в РК.

В целом в мире чтением книг увлекаются 77% населения, включая школьников и студентов, которым необходимо читать книги в рамках учебных программ. Из них лишь 9% предпочитают электронные книги и аудиокниги.

Самыми читаемыми книгами всех времён являются Библия и Коран. В список самых читаемых книг за всё время также вошли серия книг «Гарри Поттер», сборник цитат «Цитатник Мао» и «Властелин колец». Согласно рейтингу, среднему казахстанцу понадобится 2,5 года, чтобы осилить 7 книг из серии про Гарри Поттера.



