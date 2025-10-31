Компания Xiaomi представила серию REDMI Pad 2 Pro, в которую вошли модели REDMIPad 2 Pro, и REDMIPad 2 Pro 5G. Серия создана для тех, кто ценит погружение в контент на большом экране: планшеты делают фильмы и игры по-настоящему живыми благодаря яркому изображению и плавному отклику. Разработанные для повседневных развлечений, устройства объединяют широкий дисплей, емкий аккумулятор, объемное звучание и универсальные возможности, которые легко подстраиваются под любые сценарии использования.

В центре Серии REDMI Pad 2 Pro — большой 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K, который создаёт эффект полного погружения.

Технология Dolby Vision® обеспечивает точную цветопередачу и реалистичное изображение, а адаптивная частота обновления до 120 Гц делает движение плавным — при просмотре видео, в играх и при многозадачности. Дисплей поддерживает DC Dimming и имеет тройную сертификацию TÜV Rheinland — Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker-Free и Circadian Friendly — снижая нагрузку на глаза и обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.

Серия REDMI Pad 2 Pro создана для длительных сессий развлечений и оснащена мощным аккумулятором емкостью 12 000 мА·ч (тип.) — одним из самых емких среди планшетов Xiaomi на мировом рынке. Когда заряд подходит к концу, технология 33-ваттной быстрой зарядки⁶ позволяет быстро восстановить заряд, а поддержка проводной обратной зарядки 27 Вт превращает планшет в портативный источник питания для других устройств в дороге.

Расширяя возможности взаимодействия, встроенная платформа Xiaomi Interconnectivity на базе Xiaomi HyperOS обеспечивает бесшовное взаимодействие с другими устройствами экосистемы Xiaomi. Серия REDMI Pad 2 Pro поддерживает функции Call sync, Shared clipboard, Network sync и Home screen+, которые позволяют планшету напрямую открывать и использовать приложения и файлы со смартфона. Также реализована функция Cross-device cameras — можно подключать камеры с разных устройств для видеозвонков и многокамерных трансляций с разных ракурсов. Кроме того, планшеты REDMI Pad 2 Pro оснащены поддержкой Google Gemini и Circle to Search with Google, которые помогают быстрее искать информацию и получать интеллектуальные подсказки. И наконец, поддержка карт памяти до 2 ТБ обеспечивает достаточно места для хранения видео, документов и творческих проектов — всё, что нужно для развлечений и работы всегда под рукой.

Серию REDMI Pad 2 Pro дополняет широкий выбор тщательно продуманных аксессуаров. REDMI Smart Pen обеспечивает точное и естественное письмо и рисование, поддерживая 4096 уровней нажатия и ультранизкую задержку на уровне миллисекунд. Для комфортного набора текста предусмотрена полноразмерная клавиатура REDMI Pad 2 Pro Keyboard, клавиатура обеспечивает удобство, сравнимое с ноутбуком: увеличенные клавиши размером 16×16 мм, ход 1,3 мм и шаг 19 мм. Встроенная петля для стилуса позволяет всегда держать перо под рукой. Кроме того, чехол REDMI Pad 2 Pro Cover надежно защищает планшет и при этом выполняет роль удобной подставки. Встроенный держатель для стилуса делает его еще практичнее, сохраняя все необходимые аксессуары рядом.

Цена и наличие:

Планшеты Серии REDMI Pad 2 уже доступны к покупке в Казахстане. Для того, чтобы избежать проблем с верификацией устройств, покупать их лучше в сертифицированных магазинах. Например, на сайте mi.com, в Xiaomi Official Store на kaspi.kz, в авторизованном Xiaomi Authorized Store и фирменном магазине Xiaomi Store Aport Mall East. Также смартфоны доступны у официальных партнеров.

C 31 октября по 13 ноября действуют скидки на планшеты в размере 5000 тенге

REDMI Pad 2 Pro доступен в сером цвете

6GB+128GB - 139 990 тенге

8GB+256GB - 164 990 тенге

REDMI Pad 2 Pro 5G доступен в сером цвете

8GB+256GB - 199 990 тенге

REDMI Pad 2 Pro Cover – 12 990 тенге

REDMI Pad 2 Pro Keyboard – 29 990 тенге

REDMI Smart Pen – 16 990 тенге

А также в Xiaomi Official Store на kaspi.kz действует специальное предложение. Стоимость может различаться в зависимости от региона.

Верификация Xiaomi напоминает об изменениях в правилах регистрации абонентских устройств сотовой связи, которые вступили в силу 24 марта 2025 года. Согласно им, все смартфоны, “въезжающие” на территорию страны, должны пройти процедуру верификации. По итогам верификации мобильные устройства попадают в “белый” (успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений), “серый” (временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней) или “черный” (нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы) список.