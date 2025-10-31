Уральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины и его сообщницы, обвинённых в незаконном сбыте аналогов психотропного вещества «мефедрон» в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, мужчина размещал тайники с запрещённым веществом и фиксировал их координаты для получения незаконного дохода. Для поиска покупателей он привлёк свою знакомую, которая через мессенджер Telegram передавала сведения о местонахождении «закладок».

Во время оперативных мероприятий женщина вышла на контакт с сотрудником полиции под прикрытием и отправила ему координаты тайника, где находились пять упаковок с аналогом «мефедрона». Запрещённое вещество было изъято и направлено на экспертизу.

При обыске у мужчины также обнаружили порошкообразное психотропное вещество, хранившееся для личного употребления.

По итогам рассмотрения дела суд признал обвиняемых виновными по ряду статей Уголовного кодекса, связанных со сбытом наркотических средств и пособничеством. Каждому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.