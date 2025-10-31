На пожилую женщину напали в её доме.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 27 октября в полицию поступило сообщение от жительницы села Косшагыл. Она рассказала, что неизвестная женщина, попала в дом к пожилой женщине и распылила жидкость с резким запахом на 62-летнюю хозяйку, украла ювелирные украшения и сбежала.

Полицейские нашли и задержали 55-летнюю подозреваемую. Её доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, и сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. Досудебное расследование проводится по факту грабежа, совершённого с применением насилия.

Стражи порядка напоминают гражданам: не открывайте дверь незнакомцам, заботьтесь о безопасности пожилых родственников и при подозрительных ситуациях сразу звоните по номеру 102.