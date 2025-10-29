На видео видно, как животное несколько раз прижимало ребёнка к земле.

В Кульсары верблюд напал на ребёнка прямо на улице и начал его топтать. Животное сбило мальчика с ног и не отпускало, пока водитель машины, проезжавший мимо, не отпугнул верблюда сигналом. По словам очевидцев, верблюд был привязан у обочины, но внезапно испугался и набросился на проходившего рядом мальчика. На видео видно, как животное несколько раз прижимало ребёнка к земле. По бирке установили, что верблюд зарегистрирован в Мангистаускской области.

Полиция сообщила, что ветеринарная инспекция ищет хозяина животного. В управлении здравоохранения области сообщили, что ребёнок проходит лечение в отделении травматологии. Врачи отмечают улучшение его состояния и оказывают всю необходимую помощь.

