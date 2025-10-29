В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 11 012 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1,1 миллиона этнических казахов.

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 11 012 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1,1 миллиона этнических казахов, сообщили в Минтруда.

— 45% кандасов, прибывших в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из Узбекистана, 42% – из КНР, 4,5% – из Туркменистана, 2,6% – из России, 2,6% – из Монголии и 2,5 – из других стран. Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,4%, несовершеннолетние – 32,8% и пенсионеры – 8,8%, — сообщили в министерстве.

единовременно в размере 70 МРП (275,2 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тысяч тенге).

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Кандасам, расселяющимся в трудодефицитные регионы (Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская области, а также ЗКО, ВКО и СКО), предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд:

Сообщается, что в рамках повышения эффективности программы добровольного переселения в северные регионы внедрён комплекс мер по поддержке работодателей, участвующих в этом процессе. Одним из ключевых инструментов стала система сертификатов экономической мобильности, которые предоставляются переселенцам для улучшения жилищных условий. Сертификат можно использовать для покупки или строительства жилья, а также для оплаты части первоначального взноса по ипотеке. Поддержка предоставляется единовременно, на безвозмездной и безвозвратной основе, и составляет до 50% стоимости жилья или до 4,56 миллиона тенге на семью.