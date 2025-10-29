За девять месяцев 2025 года в Казахстане было произведено 57,3 тысячи тонн свежего и охлаждённого мяса — говядины, свинины, баранины, козлятины, конины. Этот показатель оказался на 7,6% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

За девять месяцев 2025 года в Казахстане было произведено 57,3 тысячи тонн свежего и охлаждённого мяса — говядины, свинины, баранины, козлятины, конины. Этот показатель оказался на 7,6% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает energyprom.kz.

В сентябре цены на мясо и мясные продукты выросли во всех регионах Казахстана. Больше всего подорожание заметили жители Западно-Казахстанской области — там цены выросли на 4,9%, немного меньше — в Северо-Казахстанской (на 4,2%) и Актюбинской (на 4%) областях. Самый небольшой рост зафиксирован в Туркестанской области — всего на 1,4%.

Если смотреть в годовом разрезе, то сильнее всего мясо подорожало в Шымкенте — почти на 30%, а также в Улытауской (на 27,8%) и Западно-Казахстанской (на 24,9%) областях. Самый умеренный рост цен отмечен в Алматы (на 11,6%), Костанайской и Павлодарской областях — на 14,4% в каждой.

Традиционно основную долю в структуре производства занимает говядина и телятина — 30,3 тысячи тонн против 36,2 тысячи тонн годом ранее. Таким образом, выпуск этого вида мяса сократился на 16%. В то же время производство свинины продемонстрировало рост: 21,9 тысячи тонн, что на 12,9% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года. Кроме того, отечественные производители за тот же период выпустили 3,1 тысячи тонн конины, 1,8 тысячи тонн баранины и 12 тонн козлятины.

Стоит отметить, что больше всего казахстанцы едят говядину — в среднем 6,3 килограмма на человека. На втором месте конина — 1,5 килограмма, затем идут баранина и курица — по 1,3 килограмма на человека. Свинины потребляется меньше всего — около 800 граммов.

Больше всего мяса и мясных продуктов во втором квартале этого года съели жители Мангистауской области — в среднем 25,2 килограмма на человека, что на 3,8% больше, чем год назад. Ненамного отстают Жетысуская (25,2 кг), Акмолинская (24,1 кг), Карагандинская (23,8 кг) и Костанайская (23,3 кг) области.

Меньше всего мяса потребляют в Кызылординской области — всего 15 килограммов на человека, тогда как годом ранее этот показатель был 16,2 килограмма. Невысокие объемы потребления отмечены также в Шымкенте (15,1 кг) и Туркестанской области (15,6 кг).