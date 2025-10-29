Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой мужчина в полуобнаженном виде бегал по территории одного из торгово-развлекательных центров столицы с плакатом, привлекая внимание посетителей и нарушая общественный порядок.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой мужчина в полуобнаженном виде бегал по территории одного из торгово-развлекательных центров столицы с плакатом, сообщили в Polisia.kz. Таким образом он привлекал внимание посетителей и нарушал общественный порядок.

В отношении 26-летнего мужчины составлен протокол. Решением суда он арестован сроком на 15 суток.







