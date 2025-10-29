Также проверке подверглись 11 304 человека, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Во время ОПМ «Участок» полиция проверила более 96 тысяч жилых домов, 1871 съемную квартиру, 16 069 дачных домов и 3198 крестьянских хозяйств и зимовок, сообщает Polisia.kz.

Проверка коснулась 11 304 человека, состоящих на учете в органах внутренних дел. В ходе проверок изъято 25 единиц незарегистрированного оружия, пресечено более 21 тысячи административных правонарушений, выявлено 164 несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых, а 39 бездомных помещены в специальные центры. За распитие алкоголя в общественных местах к ответственности привлечено более тысячи человек. Работа в этом направлении продолжается.