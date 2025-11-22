Ему отказали выплачивать поощрения сославшись на позднюю подачу заявления.

В Верховном суде РК рассказали историю спортсмена—ветерана из Алматы, который представлял Казахстан на международных соревнованиях и через суд добился положенных ему денежных поощрений.

В 2017 и 2018 годах он занял первое и второе места на чемпионатах мира по греко-римской борьбе среди ветеранов (дивизион «С»). В 2018 году ему присвоили звание мастера спорта международного класса. Несмотря на эти достижения, уполномоченный орган отказал спортсмену в выплате денег, сославшись на якобы пропущенный срок для подачи заявления. Спортсмен обратился в суд.

Специализированный межрайонный административный суд города Алматы, тщательно изучив материалы дела, установил, что спортсмен является спортсменом высокого класса, а факт его участия и призовых мест на чемпионатах мира подтвержден официальными протоколами Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Республики Казахстан.

Суд отметил, что законы не запрещают выплату поощрений спортсменам-ветеранам, представлявшим Казахстан, и что аргумент о пропуске срока исковой давности не применим, так как гражданские сроки не действуют на административные отношения. Действовавшие тогда правила не устанавливали сроков для обращения за выплатой. Суд признал отказ незаконным и обязал выплатить спортсмену положенные денежные поощрения, а также вернуть уплаченную государственную пошлину. Апелляция оставила решение без изменений, и оно вступило в законную силу.