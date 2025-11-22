Қысқы демалысын ұтымды пайдаланатын жандар қазірден бастап баратын орынын брондап, жүріп өтуі тиіс маршрутын түгендеп жатыр. Еліміздің туризм және спорт министрлігі демалыс орындарының тізімін ұсынды. Министрліктің тізіінде Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы, Катонқарағай ұлттық табиғи паркі, Алматы қаласында орналасқан тау шаңғы және қысқы спорт орталығы, Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі –Шалқар-Имантау көлдері, қайың тоғайлары, Жоңғар Алатауы – Жетісу өңірі, Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі бар.
Жеті нысанға неге бару керек?
Риддер, Шығыс Қазақстан облысы – Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы
Риддер – қыста ерекше сұлулыққа бөленетін Алтай тауларының інжу-маржаны. Қалың шыршалы тайга, ақ қарға оранған тау бөктерлері мен әсем тыныштық бұл аймақты қысқы демалысқа тамаша мекенге айналдырады.
Қызмет түрлері: тау шаңғысы, фрирайд, сноуборд, қысқы хайкинг, фототурлар.
Ерекшелігі: Батыс Алтай қорығы қыста ерекше сәнге еніп, табиғаты көз тартады. Бұл өңір экотуризмнің нағыз орталығына айналады.
Катонқарағай ұлттық табиғи паркі
Қазақстандағы ең ірі ұлттық парктердің бірі Катонқарағай қыста мүлде бөлек бір атмосфераға енеді.
Несімен танымал: Берел қорғаны, Рахман қайнары, Қаракөл көлі, мұзды шыңдар және қалың қарағайлы ормандар.
Қыста: қар жамылған тау шатқалдары, тұмшаланған тыныштық және таза ауа туристер үшін ерекше демалыс сыйлайды.
Белсенділік: экотурлар, хайкинг, табиғатта фото-жорықтар.
Алматы қаласы – тау шаңғы және қысқы спорт орталығы
Алматы – Қазақстанның қысқы туризмімен танымал ірі орталық.
Шымбұлақ – Орталық Азиядағы ең әйгілі тау шаңғы курорты, түрлі деңгейдегі трассалармен жабдықталған.
Артықшылығы: қала орталығынан тауға небәрі 20-30 минутта жетуге болады.
Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі
Қыста ерекше сұлулыққа бөленетін Бурабай – отбасылық демалыс үшін таптырмас орын.
Нені көруге болады: Оқжетпес, Бурабай көлі, қарағайлы ормандардың қарға оранған көрінісі, тыныш әрі таза ауа, жайлы демалыс базалары бұл аймақты жылдың суық мезгілінде де сұранысқа ие етеді.
Белсенділік: шаңғы, коньки тебу, қысқы серуендер.
Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі – Шалқар-Имантау көлдері, қайың тоғайлары
Бұл аймақ – қысқы романтика мен тыныштықты бағалайтындар үшін таптырмас орын.
Ерекшелігі: ақ қарға оранған қайың тоғайлары, таза көлдер, тыныш экожүйе.
Қысқы белсенділік: қарлы орман ішіндегі серуен, қысқы балық аулау, табиғат аясындағы фотосессиялар, тыныш экодемалыс.
Жоңғар Алатауы – Жетісу өңірі
Жоңғар Алатауы – Қазақстанның жас әрі әлеуеті жоғары экотуристік бағыты.
Несімен танымал: биік тау жоталары, қарлы асулар, жабайы табиғат көріністері.
Бұл аймақ фрирайд әуесқойлары, қысқы жорық жасаушылар және табиғат зерттеушілері үшін қолайлы.
Артықшылығы: шытырман оқиғалар туризмі, табиғаттың алғашқы күйінде сақталған аймақ.
Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі
Қыста Баянауыл ерекше тылсым бейнеге енеді.
Белгілі нысандар: Жасыбай көлі, Қоңыр әулие үңгірі, Ботакөз шатқалы, Торайғыр көлі.
Қар жамылған тау жоталары мен орман массивтері бұл аймақты қысқы фототуризмнің сүйікті нүктесіне айналдырады.
Белсенділік: шаңғы тебу, экотурлар, табиғатта фото-жорықтар.