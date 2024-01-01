- Адрес: Самарское шоссе, 1 (не доезжая поста дорожной полиции, поворот в сторону посёлка Макарова)
- На чём добраться: такси, собственный транспорт
- Телефон для справок: 8 707 426 53 36, 8 771 298 45 40
- Регламент работы: 24/7
- Что есть: горки, каток.
- Сколько стоит: посетителям здесь могут предложить катание на трёх горках. Аренда коньков стоит 1000 и тюбингов 500 тенге за час. Вход и парковка на территории комплекса бесплатный. После активных катаний вы можете перекусить в кафе, средний чек на одного человека от 2 000 тенге. Здесь же вы можете продемонстрировать свои вокальные способности, спев в караоке. Аренда мангала вместе с шампурами, углём и барбекю будет стоить 4000 тенге. Можно снять домик на компанию, стоимость которых начинается от 40 000 тенге. В нём есть спальня, санузел, стол, телевизор, кухонная зона, мангальная, беседка, холодильник, микроволновка, чайник, посуда.
- Адрес: улица Лагерная, 6 (напротив областного кардиологического центра)
- На чём добраться: маршруты №49, №7, №4, №16.
- Телефон: 8 701 335 11 26.
- Регламент работы: с 9:00 до 18:00 без выходных
- Что есть: лыжня, каток, горки.
- Сколько стоит: вход на территорию базы 500 тенге с человека. Если вам нужна комната, то её аренда в дневное время будет стоить 1 500 тенге с человека (сюда уже входит 500 тенге за вход на турбазу). Аренда комнаты в сутки обойдётся в 3 000 тенге. Столовая работает по заявкам, поэтому лучше прихватить с собой что-нибудь перекусить. Аренда лыж и коньков стоит 700 тенге за час (детские — 500 тенге), ледянок — 300 тенге, ватрушки — 700 тенге. На территории базы функционирует платная парковка, за одну машину нужно будет заплатить 300 тенге. Прокат мангалов — 1 000 тенге за время пользования. На территории базы работает инструктор, который ознакомит вас с правилами безопасности во время пребывания.
- Адрес: остановка «Белая казарма»
- На чём добраться: проезд автобуса №7, №4, №49
- Телефон для справок: 8 747 761 73 43.
- Регламент работы: с 12:00 до 23:00.
- Что есть: горки, лыжня, каток.
- Сколько стоит: турбаза «Светлячок» предлагает катание на трёх экстремальных горках высотой 6 и 8, 10 метров. Стоимость проката тюбинга за час — 500 тенге, двойного тюбинга — 1 000 тенге, прокат лыж и коньков: час — 1 000 тенге, один круг на снегоходе — 2 000 тенге. Также на территории есть парковка, въезд составляет 500 тенге. На территории базы есть кафе, где можно поесть, а ещё отапливаемые домики. Появились домики с сауной. При наличии собственных коньков и лыж можно оплатить 1 000 тенге за вход и кататься целый день.
- Адрес: посёлок Мичурино, улица Придорожная 1А (недалеко от гипермаркета «Дина»)
- На чём добраться: маршрут №19, собственный транспорт
- Телефон: 8 775 330 10 06
- Регламент работы: с 10:00 до 00:00
- Что есть: горки, снегоход.
- Сколько стоит: вход и парковка на территории базы бесплатный для посетителей. Горожанам здесь могут предложить две горки разной высоты. Тюбинги можно взять на прокат. Можно пообедать в ресторане, в среднем стоимость чека на одного человека от пяти тысяч тенге. Есть бар. Прогулка по набережной. И для любителей селфи на территории базы организовали фотозону с красивыми видами. Также можно попариться в бане, которая рассчитана на 10 человек, стоимость одного часа аренды – 8 тысяч тенге в час. Арендовать домик можно за пять тысяч тенге в час, продукты можно захватить с собой. Также в домике предоставляют мангал. Есть санузел, стол, стулья, диван, холодильник и телевизор.
- Адрес: в четырёх километрах от поворота на 18-м километре трассы Уральск – посёлок Дарьинск.
- На чём добраться: такси, собственный транспорт, на большую компанию кемпинг может предоставить вместительный автобус, который привезет, подождёт, увезет за 34 тысячи тенге из Уральска.
- Телефон: 8 705 796 25 08
- Регламент работы: с 10:00 до 18:00
- Что есть: горки, лыжня, коньки.
- Сколько стоит: вход — 600 тенге (дети до пяти лет — бесплатно), стоимость парковки 200 тенге. Есть гостиничный комплекс, где номер на двоих стоит 15 тысяч тенге, завтрак входит в стоимость номера. В номерах имеются санузлы, холодильники, телевизоры, каждый номер оснащён системой спутникового телевидения и обслуживается опытным персоналом. Есть сауна на 5—6 человек, стоимость 6 000 тенге в час. Прокат ледянок стоит 200—500 тенге в час, баллоны ватрушки по 800 тенге. Покататься на снегоходе пять минут — 1 500 тенге. Прокат коньков, а также лыж стоит 700 тенге в час. Для развлечения имеется тир, в нём арендовать десять пулек стоит 500 тенге. Для любителей волейбола есть спортивный зал, прокат мяча — 500 тенге в час. Имеется кафе, где можно перекусить. Со своими продуктами на территорию кемпинга заходить нельзя.
- Адрес: улица Акжунис, 100.
- На чём добраться: такси, автобусный маршрут №3K.
- Телефон: 8 7112 52 59 42
- Регламент работы: с 9:00 до 18:00 без выходных
- Что есть: лыжня, каток, горки.
- Сколько стоит: вход на территорию базы — 500 тенге с человека. Если вам нужна комната, то её аренда в дневное время составить 1 500 тенге с человека (сюда уже входит 500 тенге за вход на турбазу). С собой можно прихватить самовар, чайник и микроволновку. Также есть столовая, где аренда мангала стоит 1 000 тенге. Из активного отдыха — лыжня, каток и горка. Инвентарь можно арендовать здесь или привезти с собой. Аренда лыж 500 тенге школьникам, 700 тенге — взрослым, аренда коньков — 500 и 700 тенге, ватрушки — 700 тенге в час.