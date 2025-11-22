Стражи порядка приняли участие в ОПМ «Безопасная дорога».

В Атырауской области с 18 по 23 ноября проводится республиканское ОПМ «Безопасная дорога». Сотрудники патрульной полиции приняли участие в донорской инициативе, организованной в областном уентре крови. Стражи порядка сдали по 450 миллилитров крови каждый, и в общей сложности передали около шести литров донорской крови, что позволит сохранить жизни пострадавшим.

Как отмечают сами сотрудники, во время ходе службы им нередко приходится сталкиваться с тяжелыми последствиями ДТП, когда жизнь человека висит на волоске из-за значительной кровопотери. Именно поэтому они хорошо понимают, насколько важна своевременная сдача крови, и готовы регулярно участвовать в таких благородных акциях. Представители уентра крови высоко оценили активность полицейских, подчеркнув, что их инициативность служит ярким примером для общества. Донорство — это не просто медицинская необходимость, а реальная возможность помочь человеку в критической ситуации, подарить ему шанс на жизнь.

Проведённая акция ещё раз показала, что полицейские Атырау заботятся не только о правопорядке, но и о социальной поддержке граждан. В дальнейшем сотрудники полиции намерены продолжать участие в благотворительных и общественно значимых мероприятиях.