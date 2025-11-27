Пятница, 28 ноября, пройдёт под влиянием повышенной чувствительности, передают астрологи. Интуиция станет главным ориентиром, а поспешные действия лучше отложить.
Активные знаки (Овен, Лев, Стрелец)
Энергии будет меньше обычного, поэтому не стоит рисковать или начинать новые проекты. Лучше сосредоточиться на спокойных делах и избегать импульсивных решений.
Практичные знаки (Телец, Дева, Козерог)
День подходит для завершения задач и работы с документацией. Поддержка придёт от проверенных людей, а прежний опыт подскажет верный путь.
Эмоциональные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)
Интуиция усилится. Важно прислушиваться к себе и не брать на себя лишнего. Хорошее время для внутреннего настроя и личных вопросов.
Лёгкие знаки (Близнецы, Весы, Водолей)
Стоит разобрать накопившиеся дела и навести порядок. Полезны анализ и планирование, а новые идеи лучше пока отложить.