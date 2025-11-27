Гороскоп на 28 ноября: день интуиции и аккуратных решений

Пятница, 28 ноября, пройдёт под влиянием повышенной чувствительности, передают астрологи. Интуиция станет главным ориентиром, а поспешные действия лучше отложить.

Активные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Энергии будет меньше обычного, поэтому не стоит рисковать или начинать новые проекты. Лучше сосредоточиться на спокойных делах и избегать импульсивных решений.

Практичные знаки (Телец, Дева, Козерог)

День подходит для завершения задач и работы с документацией. Поддержка придёт от проверенных людей, а прежний опыт подскажет верный путь.

Эмоциональные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

Интуиция усилится. Важно прислушиваться к себе и не брать на себя лишнего. Хорошее время для внутреннего настроя и личных вопросов.

Лёгкие знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Стоит разобрать накопившиеся дела и навести порядок. Полезны анализ и планирование, а новые идеи лучше пока отложить.



