Мобильная связь подорожает: сразу три оператора объявили о повышении тарифов в Казахстане

Сразу три мобильных оператора — Beeline, Tele2 и Altel — объявили о предстоящем повышении стоимости услуг. Обновлённые тарифы Tele2 и Altel начнут действовать с 25 декабря 2025 года, Beeline — с 1 января 2026 года.

Как отмечают компании, корректировка цен связана с ростом затрат на развитие инфраструктуры: операторы внедряют новые технологии, расширяют покрытие сети и обновляют оборудование для обеспечения стабильной связи и увеличения скорости мобильного интернета. В сообщениях также указывается, что на стоимость услуг влияют растущие расходы на техническое обслуживание и налоговые обязательства.

Операторы подчёркивают, что изменения коснутся части тарифных планов. Абонентов заранее предупреждают через SMS-рассылки: в уведомлениях будут указаны новые размеры абонентской платы, объёмы трафика и дополнительные детали по каждому тарифу.

Компании рекомендуют пользователям заранее ознакомиться с обновлёнными условиями и, при необходимости, выбрать подходящий тариф из действующей линейки.