Муж потребовал, чтобы жена поклонилась его старшей сестре.

Жамбылский областной суд рассмотрел дело о нецензурной брани в семье. Во время свадьбы в ресторане мужчина попросил жену поклониться его старшей сестре по казахской традиции, но она отказалась. Дома он выразил недовольство поведением жены и выругал ее нецензурными словами.

В суде мужчина признал вину, попросил прощения у супруги и попросил прекратить дело, так как стороны помирились через медиацию. Потерпевшая пояснила, что муж позвонил теще и грубо потребовал забрать обратно свою дочь и внуков. Однако, также поддержала примирение. Суд прекратил производство по делу. Постановление пока не вступило в законную силу.







