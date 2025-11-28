До завершения второй четверти в школах Казахстана остаётся около месяца. Зимние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 7 января 2026 года включительно, такие сроки утвердило Министерство просвещения.

Школьников ожидают 10 дней отдыха, однако половина этого периода — официальные праздники и выходные дни, когда отдыхает вся страна. С 1 по 4 января, а также 7 января казахстанцы традиционно не работают в связи с новогодними праздниками, поэтому чистых каникулярных дней для школьников остаётся только пять.

В Минпросвещения ранее заявляли, что переносить школьные каникулы на другие даты не планируют. Ведомство подчеркнуло: если сместить отдых на дни без праздников, сократится число учебных дней, что может повлиять на выполнение школьной программы.

Тем временем многие школы в стране частично переходят на дистанционный формат из-за роста случаев ОРВИ.