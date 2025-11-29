Начальник управления общественной безопасности ДП ЗКО Олжас Ибрайымов сообщил, что за 10 месяцев 2025 года в области зарегистрировано 1 330 преступлений в отношении женщин. Для сравнения: за тот же период 2024 года — 1 273.
Из этого числа 134 преступления относятся к семейно-бытовой сфере. Среди них:
- убийство – 1 случай,
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 3,
- средней тяжести вреда – 4,
- лёгкого вреда – 36,
- побои – 62,
- угроза – 1 случай.
Профилактические меры за этот период:
- Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлечено 2 316 лиц,
- установлено особых требований судами 868, выявлено 472 нарушений особых требований к поведению,
- вынесено защитных предписаний 2 464,
- за нарушения защитного предписания 152,
Большая часть преступлений против женщин — имущественные. Из 1 330 случаев — 837 связаны с посягательством на собственность. 448 из них — мошенничество, включая 266 фактов интернет-мошенничества.
