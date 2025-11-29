Начальник управления общественной безопасности ДП ЗКО Олжас Ибрайымов сообщил, что за 10 месяцев 2025 года в области зарегистрировано 1 330 преступлений в отношении женщин. Для сравнения: за тот же период 2024 года — 1 273.

Из этого числа 134 преступления относятся к семейно-бытовой сфере. Среди них:

  • убийство – 1 случай,
  • умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  – 3,
  • средней тяжести вреда – 4,
  • лёгкого вреда  – 36,
  • побои – 62,
  • угроза – 1 случай.

Профилактические меры за этот период: 

  • Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлечено 316 лиц,
  • установлено особых требований судами 868выявлено 472 нарушений особых требований к поведению,
  • вынесено защитных предписаний 464,
  • за нарушения защитного предписания 152,

Большая часть преступлений против женщин — имущественные. Из 1 330 случаев — 837 связаны с посягательством на собственность. 448 из них — мошенничество, включая 266 фактов интернет-мошенничества. 