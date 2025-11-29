Из этого числа 134 преступления относятся к семейно-бытовой сфере.

1 330 преступлений против женщин зарегистрировано в ЗКО за 10 месяцев

Начальник управления общественной безопасности ДП ЗКО Олжас Ибрайымов сообщил, что за 10 месяцев 2025 года в области зарегистрировано 1 330 преступлений в отношении женщин. Для сравнения: за тот же период 2024 года — 1 273.

Из этого числа 134 преступления относятся к семейно-бытовой сфере. Среди них:

убийство – 1 случай,

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 3,

средней тяжести вреда – 4,

лёгкого вреда – 36,

побои – 62,

угроза – 1 случай.

Профилактические меры за этот период:

Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлечено 2 316 лиц,

лиц, установлено особых требований судами 868 , выявлено 472 нарушений особых требований к поведению,

, выявлено нарушений особых требований к поведению, вынесено защитных предписаний 2 464 ,

, за нарушения защитного предписания 152,

Большая часть преступлений против женщин — имущественные. Из 1 330 случаев — 837 связаны с посягательством на собственность. 448 из них — мошенничество, включая 266 фактов интернет-мошенничества.



