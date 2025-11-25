Неделя рейдов в Актобе: задержаны пьяные водители, лишённые прав и нарушители ПДД

В Актюбинской области с 17 по 23 ноября прошла республиканская акция «Безопасная дорога». Её цель — повысить дисциплину водителей и снизить аварийность на дорогах региона.

За семь дней сотрудники полиции выявили более 2400 нарушений правил дорожного движения. Среди них:

50 водителей задержаны за езду в состоянии опьянения;

задержаны за езду в состоянии опьянения; 33 случая выезда на встречную полосу;

выезда на встречную полосу; 106 водителей наказаны за непредоставление преимущества пешеходам;

наказаны за непредоставление преимущества пешеходам; 120 человек управляли автомобилем без водительских прав;

управляли автомобилем без водительских прав; 28 водителей ранее были лишены удостоверения;

ранее были лишены удостоверения; 1 факт управления авто с подложными госномерами.

На проспекте Абулхаир хана патрульные остановили Toyota Camry под управлением 37-летнего мужчины. Проверка показала, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения и ранее уже был лишён прав.

Автомобиль отправили на коммунальную стоянку, а самого водителя поместили в изолятор временного содержания.

За время операции на дороги вывели 40 мобильных комплексов, включая 13 машин скрытого патрулирования. Также полиция использовала беспилотные летательные аппараты для фиксации нарушений.

Всего на коммунальные стоянки было отправлено 213 автомобилей, в том числе 35 машин, зарегистрированных в других странах.

Департамент полиции Актюбинской области напомнил о необходимости строгого соблюдения ПДД и ответственности на дорогах. С начала года в регионе зарегистрировано 1774 ДТП, в которых погибли 108 человек, ещё 2563 получили травмы.

Полиция призывает водителей помнить о ценности человеческой жизни и соблюдать правила, чтобы предотвратить трагедии.