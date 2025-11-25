В Уральске похолодание и слабый ветер: прогноз погоды на 26 ноября

В Уральске 26 ноября ожидается сырая и прохладная погода, сообщают синоптики. Ночью − до −1 °C, днем − +2…+4 °C, ветер 2–3 м/с, преимущественно с северного направления. Осадки маловероятны.

Актау. Ночью − 0…+2 °C, днем − +12…+14 °C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Северный ветер до 6 м\с.

Атырау. Ночью температура +1…+3 °C, днем до 10 °C, без осадков. Ветер также северный до 7 м\с.

Актобе. Ночью − -1…-3 °C, днем − +6…+8 °C. Переменная облачность, ветер слабый северо-западный. Осадков не ожидается.

В целом пока сохраняется прохладная и спокойная погода без существенных осадков. Горожанам рекомендуют учитывать низкие утренние температуры и соблюдать осторожность на дорогах.