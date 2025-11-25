Министерство внутренних дел усиливает меры по борьбе с киберпреступностью среди молодежи, уделяя особое внимание так называемому «swatting» — заведомо ложным сообщениям о терактах, минированиях и других чрезвычайных ситуациях. Ведомство ведёт системную работу по выявлению и пресечению таких действий, которые дестабилизируют общественный порядок и распространяют панику, передаёт Polisia.kz.

Особый упор делается на профилактику в школах и вузах, а также на предотвращение деструктивных интернет-трендов среди подростков.

По данным МВД, в ходе оперативных мероприятий сотрудники киберполиции выявили и задержали ряд несовершеннолетних и молодых людей, причастных к массовым ложным сообщениям о минировании.

Так, в августе этого года при поддержке МВД Чеченской Республики был задержан несовершеннолетний гражданин России, распространявший ложные сведения об акте терроризма в Казахстане.

С сентября по ноябрь 2025 года в разных регионах страны задержаны:

9 сентября, Балхаш — двое подростков 15 и 16 лет, отправившие 63 ложных сообщения о терактах;

По всем фактам проводится досудебное расследование.

В МВД напомнили, что swatting и другие формы ложных сообщений о ЧС считаются тяжкими преступлениями. За подобные действия предусмотрено наказание — от штрафа до 5000 МРП до лишения свободы сроком до пяти лет.