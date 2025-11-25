Астрологи прогнозируют насыщенный день — 26 ноября Луна в Водолее усилит стремление к сотрудничеству и поможет увидеть скрытые нюансы в отношениях и делах.
Удачный день для общения и совместных проектов:
Овны, Раки, Водолеи — звёзды поддержат командную работу, обмен идеями и полезные знакомства. Возможны неожиданные инсайты.
Осторожнее с эмоциями и конфликтами:
Тельцы, Львы, Скорпионы — могут обостриться старые споры или всплыть неприятные темы. Важно держать баланс и не поддаваться на провокации.
Не лучшее время для крупных начинаний:
Близнецы, Козероги — день принесёт ограничения и задержки, поэтому лучше сосредоточиться на текущих задачах.
Подходит для наведения порядка и решения бытовых вопросов:
Девы, Весы — можно заняться ремонтом, организацией пространства или отложенными делами, которые требуют внимания к деталям.
Прирост энергии и желание двигаться вперёд:
Стрельцы, Рыбы — активность поможет добиться результата, но избегайте поспешных решений и спорных ситуаций.