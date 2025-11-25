День откровений и важных разговоров: гороскоп на 26 ноября

Астрологи прогнозируют насыщенный день — 26 ноября Луна в Водолее усилит стремление к сотрудничеству и поможет увидеть скрытые нюансы в отношениях и делах.

Удачный день для общения и совместных проектов:

Овны, Раки, Водолеи — звёзды поддержат командную работу, обмен идеями и полезные знакомства. Возможны неожиданные инсайты.

Осторожнее с эмоциями и конфликтами:

Тельцы, Львы, Скорпионы — могут обостриться старые споры или всплыть неприятные темы. Важно держать баланс и не поддаваться на провокации.

Не лучшее время для крупных начинаний:

Близнецы, Козероги — день принесёт ограничения и задержки, поэтому лучше сосредоточиться на текущих задачах.

Подходит для наведения порядка и решения бытовых вопросов:

Девы, Весы — можно заняться ремонтом, организацией пространства или отложенными делами, которые требуют внимания к деталям.

Прирост энергии и желание двигаться вперёд:

Стрельцы, Рыбы — активность поможет добиться результата, но избегайте поспешных решений и спорных ситуаций.