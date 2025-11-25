В государственном природном резервате «Акжайык» поделились хорошей новостью. Как оказалось, на выгоревшие территории в Атырауской области вернулись кабаны. Животных удалось снять на видео, где присутствуют как взрослые особи, так и детеныши. На кадрах видно, как семья кабанов передвигается по территории выгоревшего резервата и останавливается у водопоя.

По словам специалистов, возвращение диких животных – это признак восстановления природы.

– В ГПР «Акжайык» на выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления. Одним из явных признаков этого процесса является возвращение кабанов, – подчеркнули в резервате.

Также отмечено, что кабаны возвращаются только в те места, где есть корм, вода и восстановленный растительный покров. Они разрыхляют почву, способствуют росту растений и ускоряют разложение органических остатков.

Напомним, крупный пожар на территории резервата вспыхнул в июне этого года. 24 июня возгорание на территории государственного природного резервата «Акжайык» было полностью ликвидировано. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1 510 гектаров.