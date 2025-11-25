Ситуация с грызунами в сельском округе Бейбарыс Атырауской области находится под постоянным контролем, уверяют власти.

В селах Талдыколь и Бейбарыс, входящих в Бейбарысский сельский округ, специализированная служба проводит дератизацию на территории расположения частных домов. Объём работ составляет 100 дворов, примерно 150 тысяч квадратных метров. Применяемый яд четвертого класса опасности безопасен для людей и домашних животных, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Ранее отловленные в селе мыши переданы в специализированную лабораторию, где был проведена экспертиза. По словам специалистов, на данный момент никаких опасных инфекций не выявлено.

– Мы договорились с организацией по борьбе с вредителями и распределили препараты более чем по 1 000 домам. Дополнительно закупаются отравленные зерна. Также заключён договор со специализированной компанией на проведение дератизации, в селе Талдыколь было обработано 47 домов. Дератизация будет продолжаться поэтапно – в соответствии с согласием жителей, –сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

Помимо дезинфекции в селах проводится покос травы. Для этого выделено три единицы спецтехники. Это поможет избавиться от мышиных нор.

В целях контроля эпидемиологической ситуации и защиты здоровья детей были приняты профилактические меры. В средней школе имени А. Байтурсынулы в селе Бейбарыс и в средней школе Талдыколь проведена дератизация, и с 19 ноября они временно переведены на дистанционный формат обучения. Также работа детских садов «Балдырган» и «Айналайын» приостановлена до полного завершения дератизации.

Ранее сообщалось, что в селе Бейбарыс Махамбетского района две школы и два детских сада временно закрыты для очного обучения из-за обнаружения грызунов: учащиеся перешли на дистанционный формат, а учебные заведения приостановили работу для проведения дезинфекции. В управлении образования Атырауской области сообщили, что в Махамбетском районе в сельском округе Бейбарыс в зданиях двух школ и двух детских садов завелись мыши.