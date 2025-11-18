Сотрудники департамента полиции Актюбинской области раскрыли два случая заведомо ложных сообщений о минировании, поступивших в течение одного дня. Звонившим оказался ученик восьмого класса.

22 октября в call-центр 1414 поступили анонимные сообщения о минировании одной из средних школ и многоэтажного жилого дома. На места происшествий незамедлительно выехали полицейские наряды, кинологи со служебными собаками и специалисты-взрывотехники.

Во время проверки никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали несовершеннолетнего, который и совершил оба звонка. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма попадает под статью 273 УК РК и влечёт серьёзную уголовную ответственность. Родителям рекомендуется внимательнее следить за поведением своих детей, объяснять возможные последствия необдуманных действий и формировать ответственное отношение к закону и обществу.