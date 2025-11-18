В Уральске вечером возможен дождь: прогноз погоды на 19 ноября

По данным РГП Казгидромет, в Уральске завтра, 19 ноября, ожидается облачная погода, вечером и ночью возможен дождь. Днём температура поднимется до примерно +8…+9 °C, вечером — до +7…+8 °C. Ветер умеренный.

Атырау. Днём температура ожидается около +11…+13 °C, ночью — около +4…+6 °C. Облачно, без значительных осадков.

Актау. Днём — около +12…+14 °C, ночью — +8…+9 °C. Прогнозируется солнечно с дымкой, без существенных осадков.

Актобе. Днём температура — около +8…+9 °C, ночью — около +1…+2 °C. Преобладает малооблачная погода, осадков не ожидается.

Жителям рекомендуется одеваться теплее в темное время суток и быть осторожнее на дорогах.