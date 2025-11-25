В 2024 году 50 тысяч женщин и девочек по всему миру были убиты собственными партнёрами или членами семьи — это означает, что каждые 10 минут погибала одна женщина. Такие данные представлены в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и организации «ООН-Женщины», опубликованном в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Несмотря на многолетние глобальные обязательства, ситуация остаётся неизменной и не демонстрирует признаков улучшения.

Согласно докладу о фемициде за 2025 год, всего за прошлый год были преднамеренно убиты 83 тысячи женщин и девочек. Из них 60% — около 50 тысяч — погибли от рук партнёров или родственников. Это в среднем 137 жертв каждый день. Для сравнения: среди мужчин только 11% были убиты людьми из ближайшего окружения.

– Фемициды не возникают внезапно. Им почти всегда предшествует длительное насилие — контроль, угрозы, преследование, в том числе в цифровой среде, — отметила директор отдела политики и программ «ООН-Женщины» Сара Хендрикс.

Она подчеркнула, что кампания «16 дней активных действий» в этом году особое внимание уделяет тому, как онлайн-агрессия может перерастать в физическое насилие и в конечном счёте приводить к убийству.

– Каждая женщина и девочка имеет право на безопасность. Чтобы предотвратить фемициды, необходимо своевременное вмешательство и применение законов, учитывающих как онлайн-, так и офлайн-насилие, — добавила Хендрикс.

Исполняющий обязанности главы УНП ООН Джон Брандолино также отметил, что дом остаётся «опасным, а порой и смертельно опасным» местом для многих женщин и девочек. Доклад, по его словам, подчёркивает необходимость усиления мер профилактики и более эффективного реагирования со стороны систем уголовного правосудия.

Отчёт показывает, что гендерно-обусловленные убийства фиксируются во всех регионах мира. Самый высокий уровень фемицидов, совершаемых партнёрами или членами семьи, наблюдается в Африке — 3 случая на 100 тысяч женщин и девочек. Далее следуют Америка (1,5), Океания (1,4), Азия (0,7) и Европа (0,5).

Отдельная часть фемицидов происходит вне домашней среды, однако данных по таким случаям всё ещё недостаточно. Чтобы улучшить учёт и анализ, «ООН-Женщины» и УНП ООН совместно со странами внедряют единую статистическую рамку, позволяющую точнее выявлять и классифицировать убийства на гендерной почве. В ООН подчёркивают: расширение и улучшение качества данных — ключ к пониманию реальных масштабов проблемы, созданию действенных мер защиты и обеспечению доступа к правосудию.