Трагедия произошла 13 ноября в поселке Щапово района Байтерек. В частном доме был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, подозреваемый был задержан почти сразу же. Его водворили в изолятор временного содержания.

– Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, между односельчанами в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, – сообщили стражи порядка.

Полицейские возбудили уголовное дело, ход расследования на контроле руководства департамента полиции ЗКО. Иную информацию в интересах следствия раскрывать не стали.