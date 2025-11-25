На прошлой неделе в Алматы и Астане состоялись два донорских процесса, в результате которых пересажено сразу несколько жизненно важных органов — сердце, печень, две пары почек, две роговицы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Шесть человек получили шанс на жизнь благодаря согласию родственников двух посмертных доноров и слаженной работе медицинских команд. Координацию всех этапов обеспечил республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

Так, в многопрофильном медицинском центре Астаны проведён мультиорганный забор органов от 48-летнего посмертного донора. Печень пересадили 49-летнему пациенту, правую и левую почки получили 38-летний и 31-летние казахстанцы. Операции по трансплантации органов выполнили специалисты национального научного онкоцентра.

В Алматы организован мультиорганный забор органов у 50-летней женщины, у которой врачебный консилиум установил смерть мозга. После получения согласия семьи была проведена первая трансплантация сердца в городском кардиологическом центре Алматы.

Новое сердце получил 34-летний пациент, находившийся в терминальной стадии сердечной недостаточности. Правую почку получила 15-летняя девочка, левую — 30-летняя казахстанка, две роговицы — реципиенты в центральной городской клинической больнице Алматы.

Операцию по трансплантации сердца выполнила команда ГКЦ совместно со специалистами КФ UMC (Астана), прибывшими для поддержки коллег. Сам донорский процесс был проведён в Центральной городской клинической больнице.