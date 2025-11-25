В Казахстане перед праздниками усиливают меры безопасности: МЧС и МВД запускают масштабные акции

Комитет противопожарной службы МЧС и Комитет административной полиции МВД утвердили совместный план профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков ЧС в период массовых новогодних торжеств.

В декабре традиционно возрастает посещаемость торговых центров, рынков, детских и культурных площадок, а также активируется использование пиротехники. Всё это увеличивает вероятность пожаров и других происшествий.

С 1 декабря 2025 года стартует масштабная кампания по обеспечению безопасности, в рамках которой запланированы три основные акции:

«Газбаллон» — профилактика нарушений при использовании газобаллонного оборудования. Предусмотрены рейды на дорогах и парковках, встречи с управляющими компаниями и жителями, беседы на газозаправочных станциях.

«Қауіпсіз Жаңа жыл» — мероприятия по контролю безопасности на площадках массовых новогодних мероприятий. Проверят эвакуационные выходы, пожарную сигнализацию, соблюдение требований пожарной безопасности. Также пройдут встречи с предпринимателями и организаторами праздников.

«Пиротехника» — рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий, направленные на предотвращение пожаров и травм.

МЧС и МВД призвали граждан ответственно соблюдать правила пожарной и общественной безопасности в преддверии праздничных дней.