Состоялось заседание национального офиса по приватизации. На заседании подвели итоги работы офиса и обсудили планы деятельности на 2026 год. На основе анализа сформирован перечень из 473 субъектов, подлежащих приватизации, который утверждён правительством РК. Среди них оказалось немало учреждений из ЗКО. Так, приватизации подлежат такие крупные предприятия, как:

АО «Жайыктеплоэнерго»

ТОО «ЗапКаз РЭК»

завод «Зенит»

13 районных и городских ветеринарных станций

«Колледж сервиса и новых технологий»

«Дорожно-транспортный колледж им.Иманова»

«Уральский политехнический колледж»

«Уральский технологический колледж «Сервис»

«Высший педагогический колледж им.Досмухамедова»

«Уральский колледж информационных технологий»

«Высший аграрно-технический колледж»

«Музыкальный колледж им.Курмангазы»

«Аксаайжылукуат»

Полный список объектов можно посмотреть на официальном сайте Национального офиса по приватизации. С помощью этой платформы субъекты бизнеса получили возможность подавать заявки на интересующие их активы.