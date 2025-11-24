Через неделю стартует первый месяц зимы и, по версии астрологов Mixnews.lv, декабрь 2025 станет «космическим гранд-финалом» года — для некоторых знаков откроется особая возможность принять решение, которое изменит их жизнь.

Близнецы — благодаря Полнолунию 4 декабря они смогут увидеть истину и определиться: речь может идти и о карьере, и о личной жизни.

Раки — в декабре их интуиция усилится, и звёзды предоставят шанс на значительные шаги: повышение, переезд или крупный жизненный поворот.

Стрельцы — Новолуние 19 декабря принесёт «перезагрузку»: это время для смелых решений — смена пути, запуск нового проекта или важный разговор.

Козероги — Марс в Козероге и Венера к Рождеству дадут мощный импульс: реализация амбициозных планов, карьерный прорыв или судьбоносная встреча с потенциалом на будущее.

Астрологи уверены: именно в этот месяц сочетание энергии ясности, решимости и поддержки космоса сделает возможным именно тот «прорыв», к которому все четыре знака шли весь год.