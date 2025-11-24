Делегация во главе с акимом ЗКО посетила Корею.

Делегация во главе с акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым совершила рабочий визит в Республику Корея и провела ряд деловых встреч, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества.

Сначала в Посольстве Республики Казахстан в Корее была организована встреча с представителями бизнеса Кореи. На встрече аким области Нариман Турегалиев отметил важность таких диалоговых площадок, направленных на расширение партнерства между двумя странами. В своём выступлении аким также подчеркнул географические и экономических преимущества Западно-Казахстанской области, отметив высокий транзитный потенциал региона, который граничит с Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областями РФ.

— Сегодня мы прибыли в Республику Корея специальной делегацией из Западно-Казахстанской области. Прежде всего хочу выразить благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Республике Корея Нургали Алмасбаевичу за поддержку в организации такой встречи. Привлечение инвестиций — одна из наших основных задач. Сейчас начаты работы по нескольким направлениям с корейскими инвесторами. В ходе данного визита мы планируем провести переговоры с компаниями, проявившими интерес к сотрудничеству, а также представить экономический потенциал региона, — сказал аким области, добавив, что культурно-гуманитарные связи между двумя странами также активно развиваются.

В деловой встрече приняли участие ряд крупных корейских компаний — «DL Co., Ltd.» (DL GFRP), «Daocle1», «Flow & Buoyancy Hydroelectric Power Generation System, Manseung Energy», «Global Defense / Defense Global Kazakhstan LLP». Стороны обсудили совместные проекты в сферах промышленности, переработки, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии и инвестиций.

В состав делегации, прибывшей из Западно-Казахстанской области, вошли: руководитель областного управления ветеринарии Абзал Бралиев, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Нуржан Утепбаев, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Марат Мулдашев, председатель правления АО «Aqjaiyq» Ержан Досмаков, заместитель директора ТОО «Орал Таза Сервис» Алмаз Пишенбаев, генеральный директор ТОО «Medical Solutions» Жанаргуль Дюсенова.

Ожидается, что встречи, проведённые в рамках визита, дадут импульс развитию двустороннего экономического и технологического сотрудничества.



