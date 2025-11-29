16 декабря казахстанцы отмечают День Независимости.

В последнем месяце 2025 года казахстанцев ждёт всего один дополнительный выходной — 16 декабря, когда страна отмечает День Независимости. Других праздничных выходных до конца года не предусмотрено, а 30 и 31 декабря остаются рабочими днями. Об этом сообщается на портале eGov.

При этом начало 2026-го позволит немного перевести дух: 1 и 2 января будут выходными, а первым рабочим днём станет 5 января, поскольку 3–4 января приходятся на субботу и воскресенье.

Таким образом, декабрь пройдёт в рабочем ритме, а небольшой отдых выпадет уже на новогодние праздники.